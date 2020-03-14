Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Baytamı kutlaması: Sağlıkta şiddeti kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladıkları mesajda şunlar ifade edildi:

“İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum.

İnsanın sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir ecdadın evlatlarıyız. Bu anlayışla, göreve geldiğimiz günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini, yanlışlarını ve yetersizlerini gidermek, milletimize sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için yorulmadan çalışıyoruz.

Sağlık alanındaki hizmetlerimizi, sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek, sahip oldukları hakları geliştirerek, kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığımızı ve buna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbir acı, hiçbir mazeret sağlık çalışanlarına şiddeti haklı gösteremez.

Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.

Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum.

Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor; Tıp Bayramını kutluyorum.”