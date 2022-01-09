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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi: Sahtekarsınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi: Sahtekarsınız
09 Ocak 2022 12:52 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesinin, Tıp Fakültesinin, Eğitim Fakültesinin ve Sağlık Meslek Yüksekokulunun resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Biz elimiz boş gelmedik. Elimiz dolu dolu geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız tarafından çeşitli ilçelerimizde tamamlanan futbol sahalarını, yurtları, spor salonlarını, gençlik merkezini de buradan hizmete açıyoruz.

"Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı?"

Ülkemizde maalesef böyle bir muhalefet böyle bir siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar. Şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Tarihimizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik. Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, bu cambazlar, maalesef hastanelerde rehin alınan vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani turkovac ttb

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35
1) Alperen Bozok (De)
09.01.2022 17:34:26
Meslek odalarının görevi, yetkisi sorumluluğu, en önemlisi bütçesi buna elverir mi? Sanırım bir şeyler karışmış gibi görünüyor, haydi hayırlısı bakalım.
People
16
2) Orhan (Dr)
09.01.2022 15:12:09
Bilimsel değil, siyasi aşı olduğunu ilan etmiştir Sn. Cumhurbaşkanı.
People
14
3) Dr. Yüksel (Emekli)
09.01.2022 14:46:16
Hekimlerin tabib odasına değil sadece hekimleri temsil eden sendikaya ihtiyacı var. Gerektiğinde gerçek manada grev yapabilen çoğunluğun katıldığı siyasetin dışında bir sendika
People
105
4) Mehmet Dağ (Dr)
09.01.2022 14:21:45
Sayın Cumhurbaşkanım, “Hekim maşalarına zam müjdesi” vermiştiniz, Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi. Umarım bir an önce uygulanır. Bekliyoruz:
https://www.google.com.tr/amp/s/www.gazetevatan.com/amp/calisma-hayati/memur/doktorlara-zam-mujdesi-maaslara-zam-geliyor-cumhurbaskani-erdogan-acikladi-2005734
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