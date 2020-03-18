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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri
18 Mart 2020 17:36 - İHA
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ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağı salonda koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.
Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.

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