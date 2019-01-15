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Cumhurbaşkanı imzaladı: Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar herkese ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi
Cumhurbaşkanı imzaladı: Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar herkese ücretsiz
15 Ocak 2019 - AA
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Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Anahtar Kelimeler:

sigara birakma recep tayyip erdogan

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
15.01.2019 08:56:17
Her kuruşun hesabını yapan sayın Cumhurbaşkanımız birilerinin kömürünü, yiyeceğini en son da elektriğini ödemeye başlamışken son olarak bu haberin de önümüze düşmesi aklıma bir soru getiriyor : BİR YERLERDE PETROL MÜ BULDUK YOKSA ARAP DÜNYASI ARTIK AMERİKA YERİNE TÜRKİYE'DE Mİ PARASINI DEĞERLENDİRECEK.
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