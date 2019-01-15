Cumhurbaşkanı imzaladı: Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar herkese ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi

15 Ocak 2019 - AA