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Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 üniversiteye ait yüksekokul ve bir üniversiteye ait fakülte kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu
08 Mart 2022 10:50 - DHA Ferhat EKİNCİ
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Ordü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı. 

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

resmi gazete universite fakulte yuksekokul cumhurbaskani karari

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