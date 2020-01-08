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Cumhurbaşkanı kararıyla 9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine karar verildi
Cumhurbaşkanı kararıyla 9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
08 Ocak 2020 - AA
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kapatılan yüksekokul ve enstitüler

Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.

Ayrıca Maltepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:

yuksekogretim kurumlari fakulte enstitu yuksekokul resmi gazete

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
08.01.2020 11:01:41
Bu kapatmalar yönetimsel dezorganizasyon ve vizyon eksikliğinin göstergesi mi ?
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