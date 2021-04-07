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Cumhurbaşkanı konuştu: Ramazan ayında büyük kapanma mı geliyor?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı konuştu: Ramazan ayında büyük kapanma mı geliyor?
07 Nisan 2021 15:29 -
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir. Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz."

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani

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