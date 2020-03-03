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Cumhurbaşkanı Koronavirüs konulu Sağlık Zirvesi yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politika Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplanacak
Cumhurbaşkanı Koronavirüs konulu Sağlık Zirvesi yapacak
03 Mart 2020 -
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün 16:30'da toplanacak.

Kurulun Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu'nun yanısıra kurul üyelerinin ve ilgili Bakanların da katılımı bekleniyor


 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani koronavirus

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