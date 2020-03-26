Cumhurbaşkanı: Koronavirüs salgını ile ilgili süreçte sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliği göstermek zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, video konferans yöntemiyle Huber Köşkü’nden katıldı.

Zirvede liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Koronavirüse karşı tanı kiti üretimi ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum: Dillerimiz, dinlerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir” diye konuştu.

“SALGININ KONTROLÜ İLE HASTALIĞIN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ KONUSUNDAKİ BİRİKİMLERİN PAYLAŞILMASI GEREK”

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin paylaşılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs salgını, G-20’nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G-20’nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide güvenin artırılması için bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“TÜM ÜLKELERİ BU KÜRESEL SAĞLIK KRİZİYLE MÜCADELEYE KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü tek taraflı adımlarla yoluna devam edilmesi hâlinde, küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girilmesinin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunarak, şöyle devam etti: “Öte yandan salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen çökmüş durumdadır. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G-20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmekte olan ülkelere ve özellikle de Afrika’ya yardım edilmesi konusunu önemsediğini dile getirerek, “Hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.