Cumhurbaşkanı: Önümüzdeki hafta koronavirüs haritasını güncelleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın pandemi konusunda söyledikleri şu şekilde:

Bugün hala gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu yerde istediğiniz gibi hastaneye gidemez, tedavi talep edemezsiniz. İlk aylardaki maske kargaşasını, yoğun bakım yatağı kargaşasını hatırlayın. Dünyayı anlatıyorum. İnsanların üzerine çöken korku iklimini hatırlayın. Utanmadan, sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki. Maskesiz kalmışız, halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır, terbiyesizliktir. 146 ülkeye maske gönderen bir ülke var. Buna da kılıf uydurmuşlar. Bu Erdoğan'ın kendi reklamını yapmasaymış. Bizim böle bir reklama ihtiyacımız yok.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KORONAVİRÜS HARİTASINI GÜNCELLEYECEĞİZ

Son Kabine toplantımızda şehirleri 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını bu 4 renge göre belirledik. İdeal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında haritamızı güncelleyeceğiz.