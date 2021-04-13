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Cumhurbaşkanı: Ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı: Ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz
13 Nisan 2021 18:48 -
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"Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." diyerek şunları kaydetti:

"Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. 

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. 

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. 

(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak."

Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece paket servisi verebilecek

 

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