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Cumhurbaşkanı: Risk haritası 15 gün öncesinde olduğu gibi aynen devam edecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanı: Risk haritası 15 gün öncesinde olduğu gibi aynen devam edecek
15 Mart 2021 19:35 -
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye salgınla mücadelesini başarı hikayesine dönüştürdü. Vahim sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

Bilim Kurulumuzun aldığı kararları etkin ve hızlı biçimde hayata geçirdik.

Yerli aşımız hazır hale gelene kadar dışardan aşı tedarikine devam edeceğiz.

İstanbul Başakşehir, Konya, Tekirdağ şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Çok kısa sürede 1008'er yataklı İstanbul'da iki acil durum hastanesiyle yeni çığır açtık. Toplam 16 bin 160 yataklı tesisin inşaatını tamamlayıp hizmete sunduk.

Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5. durumdayız.

1 Marrta yapılan renklendirme aynı kaldı

 

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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