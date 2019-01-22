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Cumhurbaşkanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı ve diğer politika kurullarını kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı ve diğer politika kurullarını kabul etti
22 Ocak 2019 - AA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

Kabulde, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Kabule, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da kabulde hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:

saglik ve gida politikalari kurulu serkan topaloglu

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