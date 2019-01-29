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Cumhurbaşkanı: 'SMA ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik." dedi
Cumhurbaşkanı: 'SMA ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik'
29 Ocak 2019 - TRT Haber
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sağlık alanındaki satır başları şöyle: 

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2,5'e düşürüldü

Nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 2001'de yayınlanan kanunda nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük. Bir adım daha atıyor ve yüzde 2,5'e indiriyoruz. 

"SMA ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik"

SMA hastalarına ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik. Karar alındı yakında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tip ilaçların ülkemizde yapılması asıl önceliğimizdir. İlaç sanayiini milli güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 

Anahtar Kelimeler:

sma recep tayyip erdogan

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