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Cumhurbaşkanı: Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı 
Cumhurbaşkanı: Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda.
Cumhurbaşkanı: Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı 
11 Mart 2020 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuşuyor:

Sözlerimin hemen başında dün gece Sağlık Bakanımız tarafından yapılan Corona Virüsü açıklamasına temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda tetkikler sonucunda Corona Virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda.

Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice alalım. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı, şimdilik tek bir örnekten ibarettir. Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla işbirliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacak, nitekim yarın da dar çerçeve bir toplantıyı başkanlığımda yapacağız.

Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz tarafından işin en kolay tarafı olmalıdır. Biz de geçtiğimiz Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da.

Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice dertleri, saldırıları göğüslemeyi başarmıştır. Allah’ın izniyle bunun da üstesinden gelecek. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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