Cumhurbaşkanı: 'Vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası altına alan tek ülkeyiz'



Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.



2023 hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Kararlılığımızdan asla vazgeçmedik.



Dünyadaki fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda milli gelire oranla dünyanın birinci ülkesi Türkiye, Amerika ikinci sırada.



Hep birlikte farklı bir seviyeye farklı lige çıkacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yepyeni bir dünyanın kapısını aralayacaktır.