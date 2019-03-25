Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İlacını kendi üreten bir Türkiye olacak

Savunma sanayisi, ulaşım, eğitim ve sağlık sektöründe yapılan çalışmaları anlatan Oktay, şehir hastanelerini başka bir seviyeye getireceklerini dile getirdi.

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi üreten ve hastanelerdeki MR'ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz, bu da geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek Kadışehri'ne, Yozgat'a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız."