Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İlacını kendi üreten bir Türkiye olacak

Savunma sanayisi, ulaşım, eğitim ve sağlık sektöründe yapılan çalışmaları anlatan Oktay, şehir hastanelerini başka bir seviyeye getireceklerini dile getirdi.
Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi üreten ve hastanelerdeki MR'ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz, bu da geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek Kadışehri'ne, Yozgat'a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA