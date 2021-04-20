Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir aşının daha faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta yayın yapan Çamlık TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'a karşı halihazırda 18 yerli aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin ümit verici olduğunu kaydeden Oktay, 7 aşı içinde 4'ünün klinik uygulama aşamasında bulunduğunu bildirdi.

Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının son klinik aşama olan faz-3 aşamasına çok yakında geçeceğini ifade etti.

Aşı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini ve klinik aşamaya gelmiş durumda olan çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bugün de güzel bir haberimiz var. Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirdiği aşı adayının klinik öncesi aşamayı tamamladığı ve faz-1 aşamasına başlayacağı haberini aldık. Kısmet olursa çarşamba günü faz-1 uygulaması başlamış olacak."