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Cumhurbaşkanı: Yoğun bir şekilde şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çok sayıda vatandaş katıldı
Cumhurbaşkanı: Yoğun bir şekilde şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz
19 Haziran 2019 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi’de toplu açılış törenini gerçekleştirecekleri, toplam yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbul’a ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 600 klinik yatağı, 120 yoğun bakım yatağı, 67 acil servis yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri, ameliyathaneleri ve diğer birimleri ile modern bir hastane olduğunu ifade etti. 

Türkiye’yi dört temel taş üzerine yükselteceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Bunları yaptık mı? Yapıyor muyuz? İşte Sağlık Bakanım yanımda ve yoğun bir şekilde şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

“Benim vatandaşıma artık hastanelerin kapıları asla kapalı olmayacak. Ölülerimiz hastanelerde rehin kalıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Kapılar açık. İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? Buralara geldik ve şimdi yeni yeni çıkardığımız kararlarla da artık kanser dahil, birçok hastalığın ilaçlarını da biz hastalarımıza temin ediyoruz. Çünkü halk içinde muteber nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bunu yapan biziz. Bu ülkenin her bir ferdi şu gerçeği teslim edecektir ki biz her ne yaptıysak samimiyetle, hüsnüniyetle, daha iyiye ulaşmak için yaptık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulunup personel ile sohbet etti. Hastanedeki birimleri ziyaret eden Erdoğan, sağlık personeli ile fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:

sultangazi haseki egitim ve arastirma hastanesi recep tayyip erdogan fahrettin koca

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