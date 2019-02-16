Cumhurbaşkanından Bilkent Şehir Hastanesi açıklaması: Sıkıntı yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinde her şeyin daha otomatik bir sisteme bağlandığını, kadroların daha da güçlü olduğunu aktararak, yaklaşık 3 bin 600 yataklı Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin çok yakın bir zamanda açılışının yapılacağını söyledi.

Bilkent'teki şehir hastanesinde hasta kabulünün de başladığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu yıpratmak için bile ne diyorlar biliyor musun? 'Yol yok.' Ne demek yol yok? Yolu da var, çok çok büyük, fazlasıyla yeter otoparkı da var. Şu anda 6 binin üzerinde ambulansa sahibiz. Bu noktalara geldik. Bu şehir hastanesinde bu yatak kapasitesiyle diğer komşu hastanelerden oraya taşınmalar başladı. Çünkü vatandaşımızın orada çektiği çileler son bulsun diyoruz. Atatürk Eğitim Hastanesi taşındı. Şimdi Dışkapı falan onlar taşınıyor, taşınacak. Böylece buralardaki sıkıntılar da süratle buraya taşınınca zaten biter. Orada artık bir sıkıntı falan inşallah kalmayacak. Ambulans servisleriyle, her şeyiyle ve hep söylüyorum, doktor noktasındaki sayıyı daha da artırmak gayemiz var. Sağlık memuruydu, hemşireydi bütün bunlarda sayıyı daha da artıracağız. Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi, burada çok ciddi bir eleman ihtiyacımız olacak. Bunlarla beraber de bu şehir hastanesinde güçlü ekipmanlarla, ekiplerle, burada ileri bir teknoloji kullanılacak. Aynı şeyi mesela, burada şimdi Olimpiyat Stadı'nın yanında bir şehir hastanesi yine yapılıyor. Kısa bir zaman sonra da Anadolu Yakası'nda da Samandıra bölgesinde bir şehir hastanesini de başlayacağız. Şu anda proje çalışmaları tamam, ihale çalışmalarına başlayacağız. Kartal'daki enkazda yaralıların kaldırıldığı hastanenin hemen bitişiğinde ayrıca devlet hastanesi yapıyoruz. O bittiği anda da zaten şu anda kullanılan yeri devre dışı bırakacağız."