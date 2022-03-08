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Cumhurbaşkanından doktorlara: Varsın gidiyorlarsa gitsinler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak. Doktorluk gibi bir mesleği sadece paraya dayamak insani değildir." dedi.
Cumhurbaşkanından doktorlara: Varsın gidiyorlarsa gitsinler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

08 Mart 2022 14:55 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Kadın Muhtarlarla Buluşma programına katıldı.

Son zamanlarda "Hastanelerde şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire." şeklinde söylentiler çıktığını aktaran Erdoğan, hatalarının olabileceğini belirtti. Şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastanelerinin kendi iktidarları döneminde yapıldığını kaydeden Erdoğan, ülkede hastanesi olmayan il ya da ilçe bulunmadığını ifade etti.

Bu işleri bizzat takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum, dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Maliyeti en yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi 'efendim işte az para veriyormuş.' Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz."

"Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek insani değil"

Bu konuda daha da ileri gittiğini belirten Erdoğan, "Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Çünkü buralar boş kalmayacak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı: Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani erdogan doktor maas recep tayyip erdogan

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People
0
1) Mustafa Serdar (Emekli op de)
09.03.2022 16:51:56
Hiç bir hemşire 1 ay bile doktorluk yapmaz,gündüz hasta bak ameliyat yap,akşam icap nöbeti tut,gece ameliyat yap,iki saat uykuyla hastaneye gel,akşama kadar polk. yap,hasta çıkarken bu doktor da çok suratsız desin,arada da bunları dövüyorlar ama boşa değil desinler hangi hemşire doktor olmak ister
People
1
2) Mustafa Özdemir (Emekli)
09.03.2022 16:27:56
Yakında kıdemli hemşire leri doktor yaparlarsa şaşırmayın.
People
2
3) dr (dr)
09.03.2022 15:28:33
özleştiri yapsak yorumunuz ne olurdu,sendikalar gidip görüştü,taglar açıldı ...niye böyle oldu sizce
People
5
4) dt/dt (dt)
09.03.2022 15:00:41
ikna oldum ......
malum üç kuruş alıyoruz .
almanca kursu için para yok.
burs veren olursa gidiciyim.
veren yoksa benim hayrımı zor görürüler.
14 senedir devlette diş hekimiyim derecem yükseldikçe performans tavanı arttı.
14 sene önce 30000 le tavan alırken artık 70000 le alamıyorum.
alabiliyor olsam da verdikleri para enflasyon karşısında erimiş durumda aile yardımıyla ayakta duruyoruz.
artık toplu taşıma kullanıyorum.valla gocunmuyorum.
ama düşdüğümüz durum acınası.
ekonomik kaygısı olan bir diş hekiminden veya doktordan
sağlıklı hizmeti alamazsınız,sadece aldığınızı sanırsınız.
yüksek konsantrasyon gereken mesleklerdir.kafa dağlılırsa birşeyler de dağılıp gider.
bu şartlar altında ,biz kalan sağlara allah rahmet eylesin..........
People
1
5) özlem (muhabir)
09.03.2022 13:57:43
hadi hayırlı olsun hastane çalışanları sağlık personellerine doktorundan hemşiresine zam yapılacak en son karar bu yöndedir. maliye kısıtlı olarak bu şekilde ancak iyileştirme yapabiliriz görüşü üzerine bakanlıkta kabul etmiş bakanlık hastanelerden kaçışların önüne geçmek hastanede çalışmayı tesvik etmek iş yoğunluğu fazla olan nöbeti olan hastanelerden masa başı yerlere diğer sağlık kurumlarına geçişin önüne geçmek için operasyonların ameliyatların devam etmesi için bu şekilde bir yol izleneceğine karar vermiş .zam sadece hastane çalışanlarına yapılacak
People
2
6) kemal kırkıran (medikalci)
09.03.2022 13:57:42
Söylem çok acı ama doktorların ekseriyetinin doktorla evli olduğunu ve çoğunun gayrimenkul yatırım yaptığını ve öyle kolay kolay ülkeyi terk edemeyeceğini bildiği için söyleniyor.
People
30
7) drzen (uzman doktor)
09.03.2022 13:49:07
RUKİYYE AKKAYA herkes çalışıyor herkes vatanını milletini seviyor. herkes devletinin yanında. bu bizim asgari ücrete çalışacağımız anlamına gelmiyor. yan ilçedeki imam 15000 almış ben uzman doktorum 13000 almışım, ha olağan üstü bir durum olur yeri gelir bedava da çalışırız. ama yandaki temizlik personeli 7 alırken yeni başlayan pratisyen doktor 8-9 alırsa bunu sorgulamak lazım. yok bana 8-9 çok diyorsan bişey diyemem. doktor 9000 maaş alıyor ev kiram 6000 diyor adam 3000 le nasıl geçinecek. bunun evi, arabası, elektrik doğal gazı yok mu???? kendi adına konuş bence. herkes para kazanıp daha rahat yaşamakl için yıllarını bu mesleğe veriyor.
People
37
8) Mustafa Serdar (Emekli op dr)
09.03.2022 13:41:12
Bu zor günler sadece doktorlara mı,hakimi,subayı,sözleşmeli sağlık md leri başhekimler müdürler takır takır yüksek maaşlarını alırken neymiş şükredinmiş 8-9 bin doktor maaşımı olur,Rukkiye hanım sen şükretmeye devam et bize akıl verme
People
16
9) aile doğtoru (doktor)
09.03.2022 13:34:14
rukiye sen doktor musun ?
People
15
10) Mustafa Serdar (Emekli op de)
09.03.2022 13:32:52
Zor bir meslekmiş,maddi karşılığı yokmuş,bilerek seçmişiz hayır yok böyle bir şey ,her mesleğin maddi karşılığı olur, meslek son yıllar da bu hale getirildi,CB bile doktor 8-9 bin alıyor bu azmı diyor bu kabul edilebilirmi,geçen günde biri biz zamdan sonra teşekkür etmedik o yüzden geri alındı diyor,Aydın abi bu işleri bıraktı bunlar başladı.
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