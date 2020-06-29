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Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak... 1 Temmuz'dan sonrası için yeni kararlar alınacak!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantıda korona virüsle mücadele sürecini ve 1 Temmuz’da atılacak yeni adımları belirleyecek.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak... 1 Temmuz'dan sonrası için yeni kararlar alınacak!
29 Haziran 2020 10:54 - Milliyet
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Milliyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, korona virüsle mücadele süreci değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda 1 Haziran’daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Toplantıda Almanya’nın Türkiye’ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

Anahtar Kelimeler:

korona virus kabine vaka sayisi ikinci dalga riski

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