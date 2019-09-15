Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda politika Kurulu Üyesi'nden Zahide Yetiş'e: Reyting uğruna yanlış bilgi vermeyin!
Prof.Dr.Necdet Ünüvar: "Daha çok izlenme" çabanızı anlıyorum ama yaptığınız bu yayın son derece sakıncalı.. Doğru olup olmadığını bilmediğimiz, bilgi doğru olsa bile bilimsel olarak %100 yanlış bir bilgiyi rating uğruna lütfen vermeyin.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda politika Kurulu Üyesi'nden Zahide Yetiş'e: Reyting uğruna yanlış bilgi vermeyin!
15 Eylül 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Sağlıkla ilgili yanlış bilgiler medyada çok sık yer alırken, bu durumun bir halk sağlığı sorunu hale geldiği bir çok uzman tarafından ifade ediliyor. Son olarak Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programına tepki geldi.

Programda 113 yaşındaki yaşlı teyzenin günde 1 kilogram şeker yediği ve uzun süre yaşadığı ekranlara yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necdet Ünüvar görüntüleri son derece sakıncalı olarak nitelendirirken Show TV yöneticilerini 'Doğru olup olmadığını bilmediğimiz, bilgi doğru olsa bile bilimsel olarak %100 yanlış bir bilgiyi rating uğruna lütfen vermeyin' diye uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bundan 6 ay önce Medya ve Sağlık ilişkilerini tartıştıklatrını hatırlatan Prof.Dr.Ünüvar, Kurul Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu'nun paylaşımını da hatırlatarak 'Yazılı ve görsel medyanın bu tür yayınlarda toplumun bütününü gözönüne alması gerektiği çok açıktır' dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün günlük alınması gereken şeker miktarını erkekler için 30 gram (150 kalori), kadınlar için 20 gram (100 kalori) olduğunu da hatırlatan Prof.Dr.Ünüvar 'Sevgili Zahide Yetiş ve Show Tv  yetkililerine, Şeker Anne üzerinden topluma -belki de istemeyerek- verdikleri mesajı tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. 113 yaşına gelmiş sevimli Şeker Anne'nin "zararlı şeker tüketimi" yerine kimbilir ne faydalı sağlık önerileri vardır!' dedi.

Anahtar Kelimeler:

show tv zahide yetis profdr necdet unuvar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
show tv zahide yetis prof.dr. necdet unuvar kuba titck alman tip odulu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.