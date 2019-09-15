Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda politika Kurulu Üyesi'nden Zahide Yetiş'e: Reyting uğruna yanlış bilgi vermeyin!

MEDİMAGAZİN-Sağlıkla ilgili yanlış bilgiler medyada çok sık yer alırken, bu durumun bir halk sağlığı sorunu hale geldiği bir çok uzman tarafından ifade ediliyor. Son olarak Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programına tepki geldi.

Programda 113 yaşındaki yaşlı teyzenin günde 1 kilogram şeker yediği ve uzun süre yaşadığı ekranlara yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necdet Ünüvar görüntüleri son derece sakıncalı olarak nitelendirirken Show TV yöneticilerini 'Doğru olup olmadığını bilmediğimiz, bilgi doğru olsa bile bilimsel olarak %100 yanlış bir bilgiyi rating uğruna lütfen vermeyin' diye uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bundan 6 ay önce Medya ve Sağlık ilişkilerini tartıştıklatrını hatırlatan Prof.Dr.Ünüvar, Kurul Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu'nun paylaşımını da hatırlatarak 'Yazılı ve görsel medyanın bu tür yayınlarda toplumun bütününü gözönüne alması gerektiği çok açıktır' dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün günlük alınması gereken şeker miktarını erkekler için 30 gram (150 kalori), kadınlar için 20 gram (100 kalori) olduğunu da hatırlatan Prof.Dr.Ünüvar 'Sevgili Zahide Yetiş ve Show Tv yetkililerine, Şeker Anne üzerinden topluma -belki de istemeyerek- verdikleri mesajı tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. 113 yaşına gelmiş sevimli Şeker Anne'nin "zararlı şeker tüketimi" yerine kimbilir ne faydalı sağlık önerileri vardır!' dedi.