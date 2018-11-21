Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun ilk toplantısı, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Topaloğlu'nun kurulun başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA