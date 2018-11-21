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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama
21 Kasım 2018 -
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun ilk toplantısı, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 

Toplantıda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Topaloğlu'nun kurulun başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.

 

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