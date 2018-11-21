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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı
21 Kasım 2018 -
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun ilk toplantısı, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 

Toplantıda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Topaloğlu'nun kurulun başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.

Serkan Topaloğlu kimdir:
Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2001 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doktor Topaloğlu 2007 yılında doçent, 2012 yılında da profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde Kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek ihtisas Hastanesinde görev yapıyor. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun özellikle kalp ritim bozukluklarının tedavisi ile ilgili uluslararası çalışmaları bulunuyor. 3 yıl süre ile TÜBİTAK-BİDEP  Yürütme kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Topaloğlu evli ve 2 çocuk babası.

 

 

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