Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof.Dr.Serkan Topaloğlu başkanlığında Çankaya Köşkünde toplandı. Gündemdeki sağlık konularının konuşulduğu toplantıya MedimagazinGenel Yayın Yönetmeni Dr.İbrahim Ersoy'un yanı sıra Sağlık Bakanlığı, RTÜK ve Anadolu Ajansı yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulacak 9 kuruldan biri olan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Politika önerisi geliştirecek kurullar, icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme raporları hazırlayacak.