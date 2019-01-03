Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof.Dr.Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı. Güncel sorunların görüşüldüğü kurulda önemli konular ele alındı
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA