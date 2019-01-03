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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gündemdeki konuları görüşmeye devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı
03 Ocak 2019 -
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof.Dr.Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı. Güncel sorunların görüşüldüğü kurulda önemli konular ele alındı

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi saglik gida politikalari kurulu toplandi

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