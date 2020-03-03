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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı: Koronavirüs masaya yatırıldı
Toplantıda, yeni koronavirüse karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplandı: Koronavirüs masaya yatırıldı
03 Mart 2020 -
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ANKARA  - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile  Kurul üyeleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik ve gida politikalari kurulu recep tayyip erdogan kovid-19

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