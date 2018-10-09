Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 9 kurula 76 isim atandı.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda şu isimler yer aldı:

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görevi ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulacak 9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Politika önerisi geliştirecek kurullar, icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme raporları hazırlayacak.

Sağlık Bakanlığı daha önce de 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Sağlık Politikaları Kurulu oluşturmuş ancak bu Kurul verimli bir şekilde çalıştırılamamıştı. Yeni süreçte Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olacak olan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu sağlık politikalarını belirlerken, Sağlık Bakanlığı da icracı Bakanlık olarak bu Kuruldan gelen politikaları yerine getirecek. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu bunun yanısıra ihtiyaçlara göre analiz yapacak, politika yapım sürecinde paylaşları artıracak ve politikaları takip edecek