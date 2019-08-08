Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden İYTE’ye ziyaret

İZMİR -Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İYTE’nin gelişimi ve gelecek projeleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

İYTE’ li akademisyen ve idari kadronun da hazır bulunduğu Tümleşik Araştırma Merkezleri (İYTE-TAM) konferans salonunda Başkan vekili Prof. Dr. Topaloğlu yaptığı konuşmasında, İYTE’ nin önümüzdeki dönemde projeleri ile adından daha çok söz ettireceğini ve ülkemizi geleceğe taşıyacak projelere imza atacağını ifade etti. En önem verdikleri konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu yerli, milli sağlık ve gıda endüstrisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Topaloğlu buradaki örnek ekosistemi daha da yaygınlaştırarak bu hedefe ulaşılacağını ve yapılan her çalışmanın kurul olarak destekçisi olacaklarını belirtti.

Her platformda dile getirilen tersine beyin göçünün burada oluşturulan örnek ekosistem ve çalışma ortamı sayesinde gerçekleştiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Topaloğlu, bu modeli yaygınlaştırarak alanında uluslararası saygınlığı olan bilim insanlarının ülkemize dönerek daha çok hizmet etme şansı bulacağını ifade etti.

Kurul Üyeleri ve enstitü yönetimi ile birlikte gün boyunca gerçekleştirilen projeleri ve yapılan çalışmaları laboratuvarlarda inceleyerek bilgi alan heyet daha sonra Teknopark İzmir’e geçerek bünyesindeki şirketlerde ve inovasyon merkezindeki çalışmaları yerinde gördü. Heyet ziyaretleri ardından İYTE' den ayrıldı.

Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve Kurul Üyeleri İYTE' nin Türkiye için önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olduğunu ve burada gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri yakından gözlemleyeceklerini belirterek Rektör Baran'a ve İYTE Üst Yönetimi'ne teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran da ilgi ve destekleri için, kendilerine teşekkür ederek "İYTE, Türkiye'ye değer katacak akademisyen ve bilim insanlarıyla ülkemizin önemli hedeflerine her zaman katkı sunmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.