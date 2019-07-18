Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi'nin 'Gıda Bilimi ve Sürdürülebilir Yaşam' kitabı yayımlandı

Sağlıklı beslenme üzerine çok sayıda yazı yazılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üyesi Prof. Dr. Ögel konuya bilimsel açıdan eğilerek bir kitap yayımladı. Son günlerin çok konuşulan konuları ve doğru bilinen yanlışlarını içeren kitapta ekşi maya, nitrik oksit, antioksidan hakkında, hatta çayın rengine, yağların oksitlenmesine kadar çok sayıda sorunun yanıtları yer alıyor.

Günlük hayatında sağlıklı beslenmek isteyenler veya beslenme, gastronomi, mutfak sanatları, gıda gibi alanlarda çalışanlar için kaleme alınan kitapta Prof. Dr. Ögel, gıdaların genel yapısı ve nasıl işlendikleri, bu işlemlerin gıdalarda ne gibi değişiklikler yarattığı gibi konular yanı sıra, soru-cevap şeklinde son yılların önemli tartışma konuları da, bilimsel kaynaklardan yararlanarak, irdeliyor.

Sağlıklı beslenme konusunda yanlış bilgilerin çok fazla dolaştığı günümüzde Gıda Bilimi ve Sürdürülebilir Yaşam kitabı sağlıklı yaşam için birçok önemli konuyu irdeliyor.

Kitapta hangi soruların yanıtları yer alıyor?

Pancar şekeri, glikoz/früktoz şurubu ve aralarındaki fark nedir? Glikoz ve früktoz gerçekten zararlı mıdır? Gluten’in yapısı nedir, zararlı mıdır yoksa kullandığımız ilaçlar yüzünden mi gluteni hazmedemez hale geldik? Omega 3 ve 6 yağ asitleri neden önemlidir? Yemeklerin besin değeri pişirme sonrası gerçekten düşer mi yoksa artar mı? Pastörize günlük süt ve UHT süt arasındaki fark nedir? Sokak sütü neden güvenli olmayabilir? Süt nasıl yoğurda dönüşür? Bazı market yoğurtları neden ekşimez? Mikrodalga ile pişirmek zararlı mıdır?

Ekşi maya, nitrik oksit, antioksidan hakkında, hatta çayın rengine, yağların oksitlenmesine kadar çok sayıda sorunun yanıtlarını bulabileceğiniz bu kitapta, sürdürülebilir bir yaşam açısından, atık gıdalardan nasıl yararlanılabileceği hakkında da öneriler ve meraklısına, her bölümün sonunda, araştırmaya devam niteliğinde düşündürücü sorular da yer alıyor.