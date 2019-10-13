Cumhurbaşkanlığı: Sigara yerine e-sigara içmek 13. kat yerine 10. kattan atlamaktan farksız

ANKARA-Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı Güner, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Karalezli ve TÜSEB Türkiye Sağlık Politikası Enstitüsü yetkilileri katıldı.

Alternatif değil

Toplantıda, dünyanın çeşitli ülkelerindeki elektronik sigara kullanımı ve ortaya çıkarttığı sorunlar incelendi. Amerika CDC Kurumu’nun son verilerine göre, elektronik sigaradan kaynaklı 26 ölüm ve 1000’in üzerinde vaka bildirilmiştir.

Uzmanlar, sigara şirketlerinin neredeyse tamamının e-sigara fabrikasının da olduğunu, özellikle gençleri ve hiç sigara içmemişleri hedef kitlesi olarak belirlediğini, bu ürünlerin sigara bırakma alternatifi olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguladılar.

Duman yerine su buharı verdiği için e-sigaraların pasif içicilere zarar vermediği iddialarının da doğru olmadığını belirten uzmanlar, buhar içeriğindeki partiküllerin hem kullanıcıların hem pasif içicilerin gözlerinde tahriş ve nefes darlığına neden olduğunu, ayrıca alerjiyi tetiklediğini ifade ettiler. ABD’de son dönemde ortaya çıkan akut akciğer rahatsızlıklarının da bu içeriklerden kaynaklandığı görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Gizli reklamlar

Firmaların pazarlama stratejilerini özellikle gençlere cazip gelecek şekilde gösterişli, renkli, göz alıcı cihazlar tasarlamak üzerine kurdukları, bu cihazlar üzerinde sağlığa zararlı olduğuna dair uyarıların yer almadığı ifade edildi. Ayrıca sosyal medya fenomenlerine gizli reklam yaptırarak ve statü sembolü haline getirerek kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

USB bellek görünümdeki elektronik sigaraların ABD’de gençler arasında kullanımını engellemek için bazı eyaletlerde okullara USB bellek getirilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sıvı veya tütün içerikli elektronik sigaraların tüm dünyada çağın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olarak görüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük gayretleri sayesinde Türkiye’nin bu konuda dünyada ilk harekete geçen ülkelerden olduğunu kaydetti. Elektronik sigaraların yaygınlaşmaya başladığı 2013’ten bu yana ülkemizde elektronik sigaranın üretimi, ithalatı ve satışı yasak olmasına rağmen sigara endüstrisinin Türkiye pazarına girme çabalarının devam ettiğini ifade etti.

13 yerine 10. kattan atlamak gibi

Elektronik sigarayı, sigarayı bırakma aracı olarak göstermek isteyenlerin olduğunu belirten Topaloğlu, “Sigaradan hiçbir farkı olmadığı gibi, daha da zararlı olabilecek, hatta çoklu bağımlılığa yol açabilecek bu tür ürünleri sigaradan kurtulma yolu gibi önermek mümkün değildir. Sigara yerine elektronik sigara kullanmak, 13. kat yerine 10. kattan atlamaktan farksızdır. Hiç sigara içmemiş bireyler bu ürünü kullanırlarsa hızlıca ve fark etmeden sigara bağımlısı olacaklardır. Sigaraya göre pahalı olan bu ürüne ulaşamadıkları zaman hayatlarında sigara kendiliğinden yerini alacaktır. Bugüne kadar müdahale etmeyen ülkeler kendi yarattıkları bu salgını kontrol altına almada zorlanırken, bizim özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi elektronik sigaradan korumamız gerekiyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı sigara bırakma merkezlerine gitmek yerine internette ve sosyal medyada firmaların yaptığı yanlış bilgilendirmelerle e-sigaraya yönlendirilmektedir. Bu kişiler sigarayı bırakamadıkları gibi bir de bu cihazlara yüksek paralar ödeyerek firmalara para kazandırmaktadır.” dedi.

Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigarayla mücadele konusundaki kararlı tutumunun kamuoyu tarafından bilindiğini belirterek, elektronik sigarayla ilgili hazırlayacakları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını bildirdi.

İŞTE E-SİGARANIN BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ ZARARLARI

Tek bir nefeste normal sigaraya oranla çok yüksek miktarda nikotin alımına sebep olduğu için bağımlı haline gelmesi süresini kısaltıyor.

Elektronik sigara dumanında diğer sigaralardan 100 kat fazla metal alaşımı saptanmıştır.

Elektronik sigaranın ürettiği benzen maddesi kanser riski oluşturuyor.

Kullanım sırasında patlayarak yüz bölgesinde yaralanmalara neden olan vakalar mevcut.

İçeriğindeki tatlandırıcılar buharlaşma sırasında zehirli aldehitlerin oluşmasına neden oluyorlar.

Formaldehit, Asedaldehid, Toluen, Glycidol, Acrolein ve daha pek çok güçlü toksik madde içeriyorlar.

Çıkan buharın gözlerde tahriş, nefes darlığı, alerjiyi tetiklediğine yönelik bulgular vardır.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, 10 gün e-sigaraya maruz bırakılanlarda kilo alamama ve akciğer gelişiminde ortada derecede bozukluk, bakteriyel ve viral enfeksiyon oranlarında artış tespit edilmiş.