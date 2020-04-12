Cumhurbaşkanlığı: Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama: Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi.

Cuma akşamı yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağı uygulaması, yoğun olarak eleştirilmişti.

Saat 24:00'te yürürlüğe girecek uygulamanın 2 saat öncesinde halka duyurulması sonrasında büyük bir panik oluşmuş ve sosyal mesafe kuralları alt üst edilerek vatandaşlar marketlere yığılmıştı.

Bunun üzerine Süleyman Soylu sorumluluğu alarak istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanlığından yaapılan açıklamada istifanın kabul edilmediği duyuruldu:

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından sokaklardaki izdiham görüntülerindeki sorumluluğu üstlenerek görevinden ayrıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.



Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."