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Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı: Cumhuriyet Savcısı sırası gelmediği için kendini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı.
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı: Cumhuriyet Savcısı sırası gelmediği için kendini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
12 Nisan 2021 21:36 -
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OSMANİYE-Edinilen bilgiye göre, daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

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Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler. Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti.


Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel şöyle konuştu:
* Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı.

* ‘Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin’ dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra ‘Ters kelepçe yapın emniyete götürün’ şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum. (İHA)

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan doktor ile cumhuriyet savcısı arasında çıkan tartışma iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye cumhuriyet savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetti:

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:

osmaniye osmaniye devlet hastanesi

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People
3
1) Enver KALE (Memur)
13.04.2021 14:30:39
Oyumu savcıdan yana kullanıyorum. Savcı MHRS' den randevusunu alıp geliyor. Hastanın muayene günü randevusu iptal edildiyse hastanın bir başka Dr.'a muayenesini hastane yönetmelik gereği yaptırmak zorunda. Anlaşılan o ki savcının ayağı atelde ve atelin çıkma/kontrol zamanı gelmiş. Tekrar randevu al demek en az 15 gün sonrasına gel demektir ki Osmaniye Devlet Hastanesinden en erken randevu 27.04.2021 tarihinedir. Hastanın O tarihe kadar ayak atelde tekerlekli sandalyede dolaşmasını istemek açık bir hak ihlalidir. Randevusu iptal edilen, iptal edilen randevuya dair haberdar edilmeyen, yeni muayene kaydı oluşturulmayan "tekerlekli sandalyedeki " savcının ricası da kabul edilmediği gibi savcı dr.'un direktifiyle güvenlik görevlilerince yapa paça atılmaya çalışılmış. Hiçbir savcının hakaretamiz tutumları ve sözleri hazmetmesi beklenemez. Dr. kendinde nasıl bir güven görüyor ki savcının olayı tatlıya bağlama girişimlerini de yanıtsız bırakmış. Dr.'un adliyeye işi düştüğü zaman savcı ona gerekli kolaylığı yapar ki dr. da bunu sırf dr olduğu için bekler. Savcı gerçekten çok sabretmiş. Burada dr. işin sosyal psikoloji yönünü iyi yönetmiş, açıkça suçlu olduğu durumu lehine çevirmeyi başarmıştır, yani ilk 10.000' girmenin hakkını vermiştir. Sn. Savcının yanındayım. Dr. olıyı manipüle ettiği için ayrıca dava açılmalıdır. İnşallah dr. hakkında gereken yapılır.
People
4
2) Bulent (Fizyo)
13.04.2021 13:47:25
EGO savaşları önüne geleni doktor savcı yaparsan olacağı bu. Maalesef bunlar iyi günlerimiz..
People
5
3) türkay özcan (dr)
13.04.2021 13:17:40
Haydi savcı öğrendiğimiz kadarı ile tehdit,şantaj,ters kelepçe vs yapıyor başsavcıda bunu destekler aklınca açıklama yapıyor çok yazık yarın belki sizin çocuklarınızda doktor olur onada umarım aynı muamele yapılmaz sayenizde
People
28
4) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
13.04.2021 11:00:50
Bir ara tanık olarak dinlenmeye çağrıldığım bir mahkemede, hakime hanım iki kez duruşma saatine gelmemesi, hatta o günlerde mahkeme yapılacak şehirde olmaması nedeniyle, dava iki kez ertelenmiş ve ikincisinde bana " İşlerimin yoğunluğundan dolayı mahkemeye gelemeyeceğim. Davanın başka bir tarihe ertelenmesini arzederim " şeklinde dilekçe yazdırılıp adliyede imzalattırılmıştı. Gençlik çağındayken böyle absürd bir uygulamanın kurbanı olmak istemediğimi söyleyince beni tanıyan memurun " Hocam, DOĞRUSUNU YAPACAĞIM DİYE BAŞINIZI BELAYA SOKMAYIN " sözü bu tür olaylarda hep önümü aydınlatmıştır. Bu arada, iki çocuğum da hukuk okuyor.
People
35
5) Vatantaş (Hekim)
13.04.2021 10:12:04
Ters kelepçe ile ifade almak nedir? Bu görevi kötüye kullanmak değil midir? Birde başsavcı kendi meslektaşını güya korumak için açıklama yapmış. Savcıda olsa hakimde olsa sırasını beklemeli. Nasıl öğretmenimizin askerimiz, mühendisinin sırasını bekliyorsa o da beklemeli. Eğer bu ters kelepçe normal bir vatandaşa yapılsaydı kaymakamların örneğinde olduğu gibi savcı hakkında soruşturma açılırdı belkide. Ancak adalet denen kurum ne yazıkki sadece hakim ve savcılarımızın çıkarına işliyor...
People
15
6) kenan (doktor)
13.04.2021 10:04:47
her mesleğin kokuşmuş çürük elmaları oluyor maalesef...
People
19
7) sem dur (mimar)
13.04.2021 10:04:34
Ben bir doktor eşi olarak açıkçası bir doktorun durduk yere bir savcıyı güvenlik görevlilerini çağırtıp odadan cıkartacağını hiç ama hiç sanmıyorum olaya şahit değiliz tabiki ama bana bakacaksın beni muayene etmek zorundasın tavrı sergilendi ise ancak bu durumda bir doktor restleşmiş olabilir
People
23
8) Ali (Hekim )
13.04.2021 09:46:01
Bakalım başhekim, il sağlık müdür ve sağlık bakanının bu elim olaya cevabı ne olacak. Bekliyoruz ...
People
25
9) t.f. (tabip)
13.04.2021 09:23:50
yıllar içinde saygın ve ayrıcalıklı bir meslek grubundan horlanan ve aşağılanan sıradan bir duruma düşmüşüz.yazıklar olsun
People
8
10) hekim adam (hekim)
13.04.2021 09:22:54
Görevi kötüye kullanmak nedir ? Nasıl yapılır?
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