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Cumhuriyet Üniversitesi'ne 400 milyon liralık yeni hastane
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kararı çıkan yeni hastanenin yaklaşık 400 milyon liraya mal olacağını ve 900 yataklı olacak şekilde özgün bir mimari taşıyacağını ifade etti.
Cumhuriyet Üniversitesi'ne 400 milyon liralık yeni hastane
17 Şubat 2018 -
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SİVAS-CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kampüs içerisindeki Mihmandar Otel'de düzenlediği basın toplantısı ile üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite için önem taşıyan ve yapım kararı çıkan yeni hastane ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Cihazlarıyla birlikte yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak. 830 yataklı olarak düşünülmüştü ama 900-950'ye kadar bu sayı çıkabilir. Bir mimar ile görüşmemiz oldu, projesini hazırlayıp inşallah 2018 yılı içerisinde ilk kazmayı vuracağız. Teknokent karşısındaki boş arsada 7'şer katlı 3'er blok halinde düşünüyoruz. Özgün bir mimari olması için çalışıyoruz. Ayrıca planlama yaparken bölüm hocalarımızın da ne istedikleri konusunda görüşlerini alarak ona göre bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yıldız, hastana binası girişi için Divriği Ulu Cami Şifahane kapısının bir benzerini hayata geçirmeyi düşündüklerini ifade etti. Mevcut hastanenin borçları konusunda Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, yapılandırma beklediklerini dile getirdi. Kurumsallaşma ve bilimsel alanda yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alim Yıldız, çeşitli konularda yaklaşık 25 sempozyum düzenlediklerini söyledi.

ELEKTRONİK İMZALI DİPLOMA DÖNEMİ

Teknokent ile üniversite-sanayi arasında işbirliği sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, hazırlanan 80 projeden 29'unun sözleşmesinin imzalandığını, artık Teknokent'in patent hizmeti de vermeye başladığını dile getirdi.

Elektronik imza ile diploma oluşturma hizmetini başlattıklarını duyuran Prof. Dr. Yıldız, bu sistem ile öğrencilere geçici mezuniyet belgesi vermek yerine anında diploma verilme imkanı oluştuğunu söyledi. Bu yıl derslerini bitiren öğrencilere hemen diplomalarının hazırlanıp verileceğini ifade etti.

Yeni açılan Hukuk Fakültesi'nin eğitime başlaması için alınan 15 araştırma görevlisinin Ankara Hukuk Fakültesi'nde doktoralarını tamamlayıp döneceğini belirten Prof. Dr. Alim Yıldız, bina konusunda ise hayırseverler ile görüşmeler yaptıklarını ve kısa sürede bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Zara Meslek Yüksek Okulu'nun fakülteye dönüştürülmesi konusunda da çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

En büyük rütbenin hocalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, yapılan eleştiriler ve olumsuz haberlerle ilgili de yasal işlemlerin başlatıldığını söyledi. Üniversitenin kendilerine emanet edildiğini hatırlatan Prof.Dr. Yıldız, inançlı insanlar olarak bu emanete asla ihanet etmeyeceklerini ifade etti.

Üniversitenin isminin önüne Sivas getirilmesi noktasında düşünceleri bulunduğunu, bunu artık birçok üniversitenin uyguladığını, tanınırlık açısından önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:

cumhuriyet universitesi yeni hastane

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