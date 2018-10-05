SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Arkın: ' Ben doktorum akılcıyım ama inanç konularında akılcı olamıyorum'
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor." dedi.
Cüneyt Arkın: ' Ben doktorum akılcıyım ama inanç konularında akılcı olamıyorum'
05 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


"Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalde yer alacak olan usta sanatçı, oyunun basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi. 

Hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, "İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var." ifadelerini kullandı. 

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk." 

Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği, Cüneyt Arkın'ın da rol alacağı "Şarkılar Seni Söyler" müzikali, 20 Ekim'de Tim Show Center'da başlayacak. 

Anahtar Kelimeler:

cuneyt arkin saglik durumu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
cerrahpasa tip adli tip kurumu normal dogumsaglik turizmi emin cakmak saglik yatirim 2023pırlanta yüzük İan CamppelAbdi İbrahim meme kanseriG-20 zirvesi Sağlık Bakanı Fahrettin Kocahekim opr. dr. fahri yilmaz hippocrappcüneyt arkın sağlık durumuacil servis 112 acil hastane acil
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.