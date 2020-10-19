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Cüneyt Özdemir'den Fahrettin Koca'ya Menzil sorusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Özdemir'in sorusu üzerine bakanlık bünyesinde hiçbir tarikata müsaade edilmediğini söyledi.
Cüneyt Özdemir'den Fahrettin Koca'ya Menzil sorusu
19 Ekim 2020 11:29 -
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CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sunumuyla ekranlara gelen 5N1K programına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuk oldu.

Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekim yardımcısının tarikat mensubu olduğu gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik bir soruyu, Bakan Koca'ya yöneltti.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA MENZİL TARİKATININ ÖRGÜTLENDİĞİ KONUŞULUYOR..."

Cüneyt Özdemir, "Bir başhekim yardımcısnın görevden alınması çok konuşuldu. Bu vesile ile de Sağlık Bakanlığı'nda Menzil tarikatının çok fazla örgütlendiği konuşuluyor, tartışılıyor. Siz bu konu ile ilgili araştırma yapıyor musunuz?" sorusunu sordu.

Bakan Fahrettin Koca ise asla bu gibi yapılanmalara bakanlık bünyesinde müsaade edilmeyeceği vurgusu yaparak, "Vatandaşımız şundan emin olsun; Beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimseye ya da bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızdan emin olsun." dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

aglik bakanligi menzil

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