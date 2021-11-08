Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Özdemir'den Fahrettin Koca'ya: Nöbet emrinize uymayan başhekimleri görevden alın!
Cüneyt Özdemir programında Fahrettin Koca'ya seslendi. Hala Bakan'ın 36 saat nöbet talimatına uymayan başhekimler olduğunu dile getiren Özdemir, "Nöbet emrinize uymayan başhekimleri görevden alın" dedi.
Cüneyt Özdemir'den Fahrettin Koca'ya: Nöbet emrinize uymayan başhekimleri görevden alın!
08 Kasım 2021 13:46 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Cüneyt Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Özdemir, "Sizin verdiğiniz karara uymuyorlar. Asistanlar bizlere yazıyorlar, hala nöbet ertesi izin yazılmayan bazı üniversiteler var." dedi

Bakan tarafından yayınlanan "36 saatlik nöbetlere karşıyız" duyurusuna uyulmamasına tepki gösteren Özdemir,  genelgeye uymayan başhekimlerin görevden alınması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Acaba 36 saat nöbet uygulamasını devam ettiren başhekimler, zamanında 36 saat nöbet tutmamış mıdır? Bu insanlık dışı uygulama neden devam ettiriliyor. Hiçbir meslekte 36 saat nöbet uygulaması yoktur" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Özdemir, Bakan talimatına uymayan üniversite ve fakülteleri duyurmaya devam edeceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını ifade etti.

 

Anahtar Kelimeler:

36 saat nobet bashekim cuneyt ozdemir fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Hasan (Yılmaz)
09.11.2021 02:49:38
İstanbul İl Sağlık Müdürü ve ahalisini görevden alamayan bir Sağlık Bakanı’nın fiili olarak görevi bitmiştir. Kimse ciddiye almaz artık.
People
2
2) Aylin (Dr)
08.11.2021 21:47:48
Ulkemizde 36 saat nobetten daha büyük sorunlar var. Asistan egitimi hocalarin insiyatifinde. Gerçek manada kac hoca bileğinin hakkı ile asistan eğitimi veriyor? Bildiklerinin yüzde kaçını öğrencisi ile paylaşıyor? Sorgulanmalı.
People
4
3) Mine (Dil hekimi)
08.11.2021 19:08:35
Ya ben sizin hadsizliklerinizden çok sıkıldım sen kimsin ki sağlık bakanına emir veriyorsun ya bu gazeteciler herşeyin en iyisini bildiklerini sanıp hiç bir şey bilmeden ahkam kesmeye ne zaman son verecekler sizin işiniz olay ne ise doğru bir şekilde olayı halka aktarmak yorum bile katmadan ama maşallah sizlerin yaptığınız o yanlış bu yanlış o öyle olsun bu böyle olmalı hele ki şu sağlık mağduru hasta haberleriniz dinleyenler sanır hastanelerde doktorlar değil de katiller çalışıyor sözüm Cüneyt Özdemir ile birlikte bütün gazetecilere
People
11
4) Uz DR Betül (Uz DR )
08.11.2021 15:39:17
Hakkımızı eğer Cüneyt Özdemir savunacaksa bir hayır gelmez
People
16
5) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
08.11.2021 14:35:04
Başüstüne komutanım !!!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.