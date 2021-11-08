Cüneyt Özdemir'den Fahrettin Koca'ya: Nöbet emrinize uymayan başhekimleri görevden alın!

MEDİMAGAZİN - Cüneyt Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Özdemir, "Sizin verdiğiniz karara uymuyorlar. Asistanlar bizlere yazıyorlar, hala nöbet ertesi izin yazılmayan bazı üniversiteler var." dedi

Bakan tarafından yayınlanan "36 saatlik nöbetlere karşıyız" duyurusuna uyulmamasına tepki gösteren Özdemir, genelgeye uymayan başhekimlerin görevden alınması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Acaba 36 saat nöbet uygulamasını devam ettiren başhekimler, zamanında 36 saat nöbet tutmamış mıdır? Bu insanlık dışı uygulama neden devam ettiriliyor. Hiçbir meslekte 36 saat nöbet uygulaması yoktur" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Özdemir, Bakan talimatına uymayan üniversite ve fakülteleri duyurmaya devam edeceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını ifade etti.