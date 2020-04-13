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CZN Burak'tan sağlık çalışanlarına sarma sürprizi
CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, sağlık çalışanlarına kendi yaptığı kazan kazan sarmaları dağıtarak sürpriz yaptı.
CZN Burak'tan sağlık çalışanlarına sarma sürprizi
13 Nisan 2020 13:30 - İHA
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Korona virüsü ile ilgili tüm Türkiye'de tedbirler artarken, sosyal medya fenomeni 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir, gece-gündüz demeden salgın için yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarını unutmadı.

Salgın nedeniyle restoranlarını kapatan ve sağlık çalışanları için özel olarak mutfağa giren Özdemir, kendi elleriyle sarma yaptı. Kazan kazan pişirilen sarmaları ekibiyle birlikte hazırlayan CZN Burak, daha sonra sarmaları özenle paketledi. Özdemir ve ekibi, ardından çeşitli hastanelere giderek onlarca sağlık çalışanına sarmaları dağıttı.

CZN Burak ile sohbet ederek teşekkür eden sağlık çalışanları, ünlü fenomenle fotoğrafta çektirdi.

Anahtar Kelimeler:

korona virusu czn burak sarma saglik calisanlari

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