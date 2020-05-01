D vitamini düzeyleri Koronavirüs enfeksiyonlarının korunmasında önemli mi?

MEDİMAGAZİN-Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust ve East Anglia Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından yürütülen henüz gözden geçirilmemiş bir çalışmanın ön sonuçları, düşük D vitamini hormonu seviyelerini Avrupa'daki COVID-19 mortalite oranları ile ilişkilendirdi.

Koronavirüs bulmacasının potansiyel bir parçası olarak bu çalışmanın sonuçları için daha fazla kanıt gerekiyor.

Araştırmada Avrupa'daki 20 ülkede ortalama D vitamini düzeyleri ile COVID-19'un neden olduğu mortalite vakaları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını değerlendirildi.

D vitamini düzeyleri özellikle İspanya, İtalya ve İsviçre'de yaşlanan popülasyonda oldukça düşük bulunurken bu durum COVID-19 için en savunmasız nüfus grubu olarak tespit edildi

Araştırmanın sonucunda "SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı korunmak için D Vitamini takviyesi önerebileceğimize inanıyoruz" denildi.