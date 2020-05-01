Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
D vitamini düzeyleri Koronavirüs enfeksiyonlarının korunmasında önemli mi?
Yeni bir ön araştırmaya göre , D vitamini Dr vitamin, koronavirüs SARS-CoV-2'den ölümleri önlemede rol oynayabilir.
D vitamini düzeyleri Koronavirüs enfeksiyonlarının korunmasında önemli mi?
01 Mayıs 2020 22:20 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust ve East Anglia Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından yürütülen henüz gözden geçirilmemiş bir çalışmanın ön sonuçları, düşük D vitamini hormonu seviyelerini Avrupa'daki COVID-19 mortalite oranları ile ilişkilendirdi.

Koronavirüs bulmacasının potansiyel bir parçası olarak bu çalışmanın sonuçları için daha fazla kanıt gerekiyor.

Araştırmada Avrupa'daki 20 ülkede ortalama D vitamini düzeyleri ile COVID-19'un neden olduğu mortalite vakaları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını değerlendirildi.

 D vitamini düzeyleri özellikle İspanya, İtalya ve İsviçre'de yaşlanan popülasyonda oldukça düşük bulunurken bu durum COVID-19 için en savunmasız nüfus grubu olarak tespit edildi

Araştırmanın sonucunda "SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı korunmak için D Vitamini takviyesi önerebileceğimize inanıyoruz" denildi.

Anahtar Kelimeler:

d vitamini koronavirus mortalite yasli nufus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.