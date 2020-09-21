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D vitamini, yoğun bakımda hastalığın kolay kontrol altına alınmasını sağlıyor
KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, koronavirüs salgını döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "D vitamini oranının yüksek olmasının, yoğun bakımdaki hastaların hastalıklarının daha kolay kontrol altına alınmasını sağladığı söyleniyor” dedi.
D vitamini, yoğun bakımda hastalığın kolay kontrol altına alınmasını sağlıyor
21 Eylül 2020 13:47 - DHA
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Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, havaların soğumasıyla beraber grip ve nezle gibi salgın hastalıkların da artabileceğini dile getirerek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Koronavirüse yakalanma durumuna karşı vücut direncinin yüksek olmasının son derece önemli olduğunu belirten Cantürk, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme çok önemli. Koronavirüs salgınının başladığı mart ayında televizyon kanallarında gördüğümüz kendine has insanlar çıkıp çeşitli şeyleri şifa olarak tarif ettiler. Hakikaten öyle bir tarif yapmak çok kolay değil ama literatüre baktığımız zaman D vitamini oranının yüksek olmasının, yoğun bakımdaki hastaların hastalıklarının daha kolay kontrol altına alınmasını sağladığı söyleniyor. Çinko olan besinlerin tüketilmesinin sağlığı olumlu yönde iyileştirdiği ve yoğun bakım sürecinin kolaylıkla atlatılmasını sağladığını biliyoruz. Her zaman bildiğimiz gibi C vitamini ve diğer vitaminlerin alınması soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Onun için bu süreçte C vitamininin alınması bağışıklık sistemini güçlendirecektir” diye konuştu. 

'STRESTEN KAÇINMAK GEREK' 

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda gıdaların yanı sıra ruh halinin de çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cantürk, "Bağışıklık sistemini etkileyen şeylerden biri de strestir. Toplumsal stresi de çok artırmamak lazım. Bu da bağışıklığı olumsuz anlamda etkiliyor. Genel olarak stresten kaçınmak ve optimum beslenme şartlarına uymak, C vitamini ve diğer destekleyici gıdaları mümkün olduğu kadar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.

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