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D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Singapur'da yapılan araştırmada, D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği tespit edildi.
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
04 Haziran 2020 14:38 - AA
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NewsMedicalLifeSciences dergisinin haberine göre, Singapur Devlet Hastanesine 15 Ocak-15 Nisan tarihlerinde kabul edilen en az 50 yaşındaki Kovid-19 hastaları üzerinde bir çalışma yürütüldü. 

Bu hastalardan 17'sine günde 1000 birim D3, 150 miligram magnezyum ve 500 mikrogram B12 vitamini verildi. Birçoğuna bu vitamin-mineral kombinasyonu hastaneye kabul edildikleri ilk gün verilmeye başlandı ve tedavi 5 gün boyunca sürdürüldü.

Benzer klinik özellikler gösteren 26 hasta da kontrol grubuna dahil edildi.

Uzmanlar, vitamin-mineral kombinasyonu verilen 17 hastadan sadece 3'ünün ilerleyen aşamada solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu, kontrol grubunda bu sayının 16 olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, D vitamini eksikliği ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etmişti.

ABD'nin Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki hastanelerden topladıkları Kovid-19 hastalarına ait verileri incelemiş, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin daha az seyrettiği ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu saptamıştı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 d vitamini eksikligi

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