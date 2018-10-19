Da Vinci robotunun kanser tedavisindeki başarısı: Hastalıktan kurtuldular

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) bünyesinde 2015 yılının sonlarında hizmete giren ve 1,5 yıldır Gastroentroloji Cerrahisi Kliniğinde, yemek borusu, mide, kolon ve rektum, pankreas ile karaciğer kanseri gibi hastaların tedavisinde kullanılan Davinci Robotu ile ameliyat olan 50 kişi kanserden kurtuldu.

Sindirim sistemi başta olmak üzere, mide küçültme, obezite ve metabolik alanlarında da robotik cerrahi işlemlerinin yapıldığı hastanede, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibince, robotla yapılan ameliyat sayesinde, hastalar hem konforlu ve ağrısız hem de daha az kesilerle erkenden tedavi olup şifa buluyor.

Dr. Yılmaz Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün sindirim sistemi hastalıkları ve tümörlerin cerrahisini yaptıklarını belirterek, "Robotu, daha çok, ileri aşamaya ulaşmayan sindirim sistemi tümörleri, yemek borusu, mide ve pankreas ile kalın bağırsak kanserlerinde aktif kullanıyoruz." dedi.

Bu yöntemle hastaların tümörlü kitlesinin ağrısız olarak alınıp yayılmasının da önlendiğini vurgulayan Özdemir, "Şimdiye kadar ameliyat ettiğimiz 35'i kalın bağırsak ve rektum kanseri, 15'i de yemek borusu ile mide ve pankreas tümörü 50 hastanın hepsinde yüzde 100 başarı elde ettik. Konforlu ve ağrısız şekilde tedavileri gerçekleşen hastalarda hiçbir sorun yaşamadık. İleri aşamada olup organların büyük çoğunluğunu saran kanserlerde ise daha çok kemoterapi uygulanıyor." diye konuştu.

Özdemir, robotik cerrahiyle hastalarda küçük kesiler yapıldığı için hastaların iyileşme süresinin daha erken olduğunu kaydetti.

Robotik cerrahinin hastalara konfor sağladığına dikkati çeken Özdemir, "Ameliyatta robot hastanın başında ve kolları mevcut. Bu kolları hastanın karın bölgesinden belirli deliklere koyuyoruz ve cerrah konsolun başına geçerek robotla ameliyat işlemini gerçekleştiriyor. Ancak cerrahın eli hastanın karnının içine girmiyor, robotla yapılan ameliyatlarda hastada enfeksiyon riski ve ağrı daha az oluyor. Aynı zamanda hastaların ağrı, erken yemek yeme ile erken taburculuk süresinde de belirgin oranda kısalma görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahide enfeksiyon sıkıntısı en aza indiriliyor

Özdemir, robotik cerrahi sonrası hastanın 5 gün içinde taburcu edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ameliyat, ne kadar büyük olursa olsun robotla yapıldığında, hasta ameliyat sonrası çoğu zaman sanki hiç ameliyat olmamış gibi ayağı kalkıp yürüyor. Açık yaptığımız yemek borusu gibi ameliyatlarda, hastanın karnı ve göğüs boşluğunu açıp mideyi çıkartıyoruz. Bunlar hastalarda ameliyat sonrası ağrı, nefes alma ve enfeksiyon gibi ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bu sıkıntıların hepsi robotla yapılan ameliyat sayesine minimize ediliyor."

İleri derece akciğer hastalığı olanlara robotik cerrahi önermediklerini aktaran Dr. Özdemir, anestezi, kalp ve göğüs doktorlarının değerlendirip uygun gördüğü hastaya, yaş gözetmeksizin robotik cerrahi yaptıklarını dile getirdi.

Özdemir, robotla ameliyatta cerrahın işinin kolaylaştığını anlatarak, "Cerrah oturarak robotla ameliyatı yapıyor, yani kumanda tamamen cerrahın elinde. Robotik cerrahide 3 boyutlu görüntü alınabiliyor, çıplak gözle göremediğini robotla çok rahat görüyor ve her türlü bilek hareketini yaparak hastaya çok rahat müdahale gerçekleştiriyor. Her organ kanserinde nedenler farklıdır. Bu kanserlerden korunmak için fiziksel aktivite ve düzenli beslenmeyi öneriyoruz. Kanser tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Bunun içinde düzenli olarak sağlık kontrollerimizi yaptırmanız lazım." şeklinde konuştu.

Robotik cerrahiyle kalın bağırsak kanserinden kurtuldu

Robotik cerrahiyle ameliyat olan hastalardan İbrahim Uçar, kalın bağırsağındaki tümörden kurtulduğunu belirterek, "Robotla ameliyatım güzel geçti, kan değerlerim düzeldi. Kontrole geldim ve genel durumum iyi. Aslında ilk başta açık ameliyat olma taraftarıydım ama robotla olunca fazla yaram olmadı ve çok kısa zamanda yaralar iyileşti. Ameliyat sonrası bağırsak kanserinden kurtuldum. Yılmaz hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kontrole gelen hastalardan Mehmet Sabit Polat ise pankreasında insülin salgılayan tümörden kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür sağlığım düzeldi. Robotla ameliyat oldum ve kanserli kitleden kurtuldum. Hastanenin imkanlarından çok memnunuz. Allah devletimizden ve doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

Polat, robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatın ağrısız ve kısa sürede gerçekleştiğini sözlerine ekledi.