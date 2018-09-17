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Dağ başındaki kazada mucize kurtuluş...Balayındaki hemşire müdahale etti
Yeni evli çiftin bindiği otobüs, dağ başındaki otoyolda ilerlerken iki otomobil birbiriyle çarpıştı. Alev alan araçlardaki kazazedeler mucize eseri kurtarıldı
Dağ başındaki kazada mucize kurtuluş...Balayındaki hemşire müdahale etti
17 Eylül 2018 - Milliyet
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Evlendiği eşiyle balayına çıkan 26 yaşındaki hemşire, feci trafik kazasından dört kişiyi kurtarıp kahraman oldu. Dünya çapında ses getiren olay, Çin'in batısındaki Qinghai eyaletine bağlı Xining kentinde gerçekleşti.

Düğünden sonra balayı seyahatine başlayan Zhou Wei'yi taşıyan otobüs otoyolda ilerlerken, öndeki iki araç birbiriyle çarpıştı. Çarpışmadan sonra araçlar alev aldı.
Hemşire Zhou ve otobüstekiler, hemen cayır cayır yanan araçlara doğru koştu. Araçlarda sıkışıp kalmış sekiz kişiden dördünü çıkarmayı başardı. Kazanın gerçekleştiği yer, dağlık bir alandı ve hemşire olay yerindeki tek sağlık çalışanıydı.

Hemşire Zhou, vücudunda kırıklar olan iki kişi, beyin kanaması ihtimali bulunan bir kişi ve hafif yaralı diğer kazazedeye müdahale etti.

Yaralılar, 20 dakika sonra sonra ambulansla hastanelere taşındı.

Yerel medya, hemşirenin Hunan eyaletindeki Changde kentinde yer alan Kızıl Haç Hastanesi'nde çalıştığını bildiriyor.

Anahtar Kelimeler:

zhou wei

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