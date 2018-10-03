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Daha az ekrana bakan çocuk daha iyi kavrıyor!
Günde 9-11 saat uyuyan, en az 1 saat fiziksel aktivite yapan ve 2 saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu kaydedildi
Daha az ekrana bakan çocuk daha iyi kavrıyor!
03 Ekim 2018 - AA
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Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin daha iyi geliştiği bildirildi.

The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 8-11 arasında değişen 4 bin 500 çocuk üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları değerlendirildi.

Araştırmacılar, incelemeye konu olan çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerle uyku ve fiziksel aktivitelerini karşılaştırdı.

Araştırmada, günde 9-11 saat uyuyan, en az 1 saat fiziksel aktivite yapan ve 2 saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu tespit edildi.

Araştırmaya öncülük eden Kanada'nın Ottawa kentindeki CHEO Araştırma Enstitüsünden Jeremy Walsh, "Kanıtlar, iyi bir uyku ve fiziksel aktivitenin daha iyi bir akademik performans ile ilişkili olduğunu gösterirken, fiziksel aktivitelerin çocuklarda daha iyi reaksiyon süresi, dikkat ve bellek gelişimi ile ilişkili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Walsh, günde 2 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin zayıf kaldığını kaydederek, eğitimsel ekran ile eğlence ekran farkı tecrübelerini incelemek için de daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çalışmada, ABD'deki 20 çocuktan sadece 1'inin ekran, uyku ve fiziksel aktivite şartlarına uyduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

cocuk gelisimi kavrama yetenegi arastirma

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People
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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.10.2018 12:02:58
Tesbitler:
1. Sadece TV değil, tüm ekranlara pasif bakmanın aptallaştırdığı.
2. ABD nin gelecek nüfusunun %95 'inin zeka ve algılama düzeyinin ne olacağının şimdiden tahmin edildiği.
3. Medimagazin'in benzer haberlerde hep aynı resmi kullandığı.
(https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-kalp-krizi-cocuklari-da-tehdit-ediyor-ekran-basinda-kalmalari-1-2-saatle-sinirlandirilmali-11-681-77950.html )
4. Amerika'lıların , kendi halinde yaşayan bir nöroloğun sadece etrafında gözlemleyerek bulduğu bir şeyi yayın yapmak için 4500 çocukla deney yaptığı.
“Yıllardır farkettiğim küçük bir tesbitim var. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet karşısında fazla zaman geçiren çocuklarla bunlarla alakası olmayan çocuklar arasında göz hareketlerinin hızı ve sayısı açısından belirgin bir fark var. Ekran başında çok zaman geçiren çocuklar daha az ve yavaş göz hareketleri sergilerken diğer çocukların göz hareket sayısı ve hızı daha fazla. Bu durum algılama ve hafıza üzerinde de etkili olabilir diye düşünüyorum.” ( madde 3 deki iink )
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