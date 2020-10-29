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Dahiliye uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar, koronavirüse yenik düştü
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar, korona virüse yenik düştü. Korona virüse yenik düşen doktorun, havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.
Dahiliye uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar, koronavirüse yenik düştü
29 Ekim 2020 21:36 -
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SAKARYA-Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzamanı Dr. Hasan Tepeçınar aktif olarak çalıştığı merkezde korona virüse yakalandı. Hipertansiyon ve diabeti olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Tepeçınar, evde tedavi gördüğü esnada fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Tepeçınar, kılınan cenaze namazı sonrasında Hastane Mahallesi süt fabrikası mezarlığına defnedildi.

Öte yandan doktorun, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ağabeyi olduğu öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise sosyal medya hesabında hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayınladı.

Öğütlü taziye mesajında, “Akyazı’da görev yapan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Dr. Hasan Tepeçınar’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum doktorumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

sakarya dr hasan tepecinar koronavirus

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