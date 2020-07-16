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Damat Covid-19 pozitif çıktı, düğün yapılan köy karantinaya alındı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen köy, karantinaya alındı.
Damat Covid-19 pozitif çıktı, düğün yapılan köy karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 13:07 - AA
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde geçen hafta yapılan düğün töreni sonrasında damatta ve iki kişide Kovid-19 vakası görüldü.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridi ve kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi süren damadın, düğün yaptığı babaevinin bulunduğu Çavdır ilçesindeki Kızıllar köyü de karantinaya alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dugun kovid-19 damat burdur tedavi

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