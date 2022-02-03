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Danıştay karar verdi: Radyasyon onkologları da kanser ilacı yazabilecek!
SUT'ta yapılan değişiklik ile radyasyon onkologlarından kanser tedavisi sırasında kullanılan bazı ilaçları reçete etme yetkileri alınmıştı. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından Danıştay'da açılan iptal davası sonucunda kararın yürütmesi durduruldu.
Danıştay karar verdi: Radyasyon onkologları da kanser ilacı yazabilecek!
03 Şubat 2022 14:54 -
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28 Nisan 2021 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle "filgrastim", "lenograstim", "pegfilgrastim" ve "lipegfilgrastim" etkin maddeli ilaçların bedellerinin; en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla birer aylık dozlarda reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı kurala bağlanmıştı.

SUT'ta değişiklik: Bazı işlemlerin fiyatında yüzde 20 artış yapıldı

Tedavisi radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından yürütülen hastalara "filgrastim", "lenograstim", "pegfilgrastim" ve "lipegfilgrastim" etkin maddeli ilaçların radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından  reçete edilmesini engelleyen bu değişikliğe karşı Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açıldı.

SUT değişikliği ile reçeteleri sınırlandırıldı: Doktorlar kanser hastalarına ilaç yazamıyor

Davayı inceleyen Danıştay 10. Daire, bu ilaçların radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından yazılmasının engellenmesi için haklı bir sebep olmadığı, radyasyon onkoloji uzmanlarının aldığı eğitim ve yetkinlikleri ile mesleki bilgileri doğrultusunda muayenesini ve tedavisini yapmakta oldukları hastaları için sağlık raporu ve reçete düzenlemelerinin engellenmesi niteliğinde olan dava konusu düzenlemeler, hastanın sağlık hakkına, hekimin tedavi etme özgürlüğüne ve aynı zamanda hekimin tanı ve teşhis koyma yükümlülüğüne de aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle dava konusu kuralın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Tıbbi Onkoloji Derneği: Kanser ilaçlarıyla ilgili reçete düzenlemesi doğru

Yapılan açıklamada karara karşı davalı SGK ve Sağlık Bakanlığı'nın 7 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edebilecekleri ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

danistay karari radyasyon onkoloji uzmani recete sut

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1) Bekir Hakan Bakkal (Radyasyon IOnkoloğu)
03.02.2022 17:11:42
Çok yerinde bir karar olmuş. Konunun takipçisi olması nedeniyle Derneğimize çok teşekkür ederim
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