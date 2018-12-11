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Darbedilen göz doktorunun yakınlarına da silahla saldırı: 2 kişi yaralı
Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Tabipler Odası Başkanı Derya Etem, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, hastane yönetimi ve görevli doktorlar, Midyat'ta, doktor eşinin çalıştığı aile sağlık merkezinde hasta yakınlarının saldırısında yaralanan göz doktoru Yaşar Dağ'ı tedavi gördüğü serviste ziyaret etti. Doktorun yakınları Midyat Kaymakamı ile görüşmeye gittiği sırada adliyeye sevk edilen şüphelilerle karşılaştı. Şüpheli yakınlarının ateşlediği silahtan 2 kişi yaralandı
Darbedilen göz doktorunun yakınlarına da silahla saldırı: 2 kişi yaralı
11 Aralık 2018 - DHA
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'BİRİ BURNUMA VURDU, DİĞERİNE BAKTIM, O DA BURNUMA VURDU'

Ziyaret sırasında konuşan yaralı Dr. Dağ, yaşadığı saldırı anını şöyle anlattı:

"Ben saat 16.45’te eşimi almaya gittim. Tam o esnada, Tam o sırada onlar girdi içeriye. Kadın, bir genç ve 13-14 yaşındaki başka bir çocuk vardı. Kadın iki kere gelmiş ilaç yazdırmaya çalışmış, eşim 'Ben çocuğu görmeden yazmam' demiş. O da hakaret etmiş, 'Terbiyesiz' falan demiş; 'Seni bu koltuktan alacağım' demiş.  Eşim de 'Bana hakaret etme' dedi. Bu esnada çocuk diyor ki 'Sen kimsin ulan' konuşma, 'Hakaret de eder, her şey de eder' dedi. O genç, ceketini çıkarıp üzerimize yürüdü. Yan odadan gençler falan geldi, araya girdiler, anlamadım o 13-14 yaşlarındaki çocuk birden burnuma vurdu, diğerine baktım, o da burnuma vurdu, kanadı. Öyle bir arbede oldu" dedi.

 

Göz doktoru eşini almaya gittiği sağlık merkezinde darbedildi: 3 gözaltı 

'İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRADI'

Dr. Yaşar Dağ ve eşi Dr. İmen Dağ ile görüşen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hastane çalışanları ve doktorlar ile birlikte acil servis önünde basın açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, şunları söyledi:

"Dün Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir sağlık çalışanımız bir göz hastalıkları uzmanımız eşini aile sağlık merkezinde almak üzere, eşi de o aile sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi arkadaşımız. muayene ettiği hastanın kendisine 'antibiyotik yazar mısınız?' önerisini, muayene ettikten sonra 'antibiyotiğe ihtiyaç olmadığını' beyan etmesi üzerine hasta yakınları tarafından göz hastalıkları uzmanımız Midyat ilçemizdeki bağlar aile sağlık merkezinde darp edilmiştir. Gün geçmiyor ki güzel ülkemizin güzel bir köşesinden bir sağlık haberi ile uyanmayalım. Bizler sağlık çalışanları sadece yaşatmak ve daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için eğitim alıyoruz. bu aldığımız eğitimlerin sonunda da halkımıza, vatandaşlarımıza en iyi, en kaliteli, en bilimsel tedavileri uygulamak için hastalarımızla konuşuyoruz. Bizler savaşta bile bizler, savaşta hukukunda bile dokunulmazlığımız olan sağlık çalışanları ne yazık ki günlük hayatta sadece darp edilmiyor, artık öldürüyoruz. Tükenmek üzereyiz. Bu anlamda Sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın Sağlık Bakanımızın Meclis’te en son sağlıkta şiddetle ilgili kanunlaştırdıkları yasayla birlikte bir nebze de olsa artık daha umutluyuz. Bizler sağlıkta şiddete hayır demek için bugün hoşgörünün, birlikte yaşamın medeniyetin kenti olan Midyat’tan sesleniyoruz; artık yeter."

DOKTORUN YAKINLARINA SİLAHLI SALDIRI : 2 YARALI

Dr. Yaşar Dağ'ın yakınları basın açıklamasının ardından Midyat Kaymakamı ile görüşmek üzere Hükümet Konağı'na gitmek istedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile doktor Dağ'ın yakınları, Hükümet Konağı yakınlarında karşılaştı. Bu sırada dün akşam Dr. Dağ'ı darbeden kişilerin yakınları olduğu iddia edilen kişiler ile Dr. Dağ'ın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı taraftan kişilerin ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği doktorun yakınlarından İ.D. (17) ile İ.A. (24) yaralandı. Kavga, polisin müdahalesi sonucu sona ererken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil araştırması yaptı. Saldırı ile ilgili her iki taraftan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

mardin il saglik saffet yavuz

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19
1) Postenflamatuar (Uzm dr)
11.12.2018 16:21:03
Azgınlara gün doğdu. Zaten ceza almıyorlardı şimdi gündemde olan yeni af kanunu tasarısıyla hepten sapıtacaklar. Devlet büyükleri ne yapıyor? Bu sapkınlara neden yol veriliyor?
People
28
2) doktor (tabip)
11.12.2018 15:29:31
Doktora şiddet uygulayanlara 5 yıl SGK'sını iptal et bakayım 1 yıl sonra yan bakan kalıyormuş. bu millet hapse girmekten, dayak yemekten korkmaz parasının gitmesinden korkar...
People
19
3) dr (dr)
11.12.2018 15:15:55
A.B.D. de yarı programlı doktor RP-7 var. Defalarca yazdım burada. Acil servis için dizayn etmişler. Koyacaksın hastayla ilk temasın olduğu yere, hiç olmazsa ilk sopayı robot yiyecek. Durum anlaşılmıştır, bu iş ancak böyle çözülecek. Önlem,kanun,tedbir medbir magandaya sökmüyoooooorrrrrrrr!!!....
People
34
4) doktor (doktor)
11.12.2018 14:38:50
Eşini de al başka şehre git. Bunu yapanlara Baytar bile fazla. Otlarla tedavi olsunlar.
People
27
5) hemşir (hemşir)
11.12.2018 14:36:43
Olay medyaya yansıtılarak zanlıların tutuklu yargılanması sağlanmalı
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