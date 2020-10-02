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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kocaeli'de, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bodrum katındaki kompresör odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
02 Ekim 2020 09:40 -
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Alınan bilgiye göre, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bodrum katında bulunan morg bölümünün yanındaki kompresör odasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kompresörlerin alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu. 

Aynı katta bulunan oksijen tüpleri güvenli bir alana taşındı.

Olay sırasında tedbir amacıyla, 112 Acil Servis ekiplerinin hastaneye hasta getirmesine izin verilmezken, ekipler, komuta merkezince uygun hastanelere yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler:

darica farabi egitim ve arastirma hastanesi

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